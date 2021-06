Cyberpunk 2077 tornerà sul PlayStation Store a breve

Sia CD Projekt RED che Sony hanno confermato che Cyberpunk 2077 sta per tornare sul PlayStation Store, da cui era stato rimosso poco dopo il lancio a causa dello stato in cui versava il titolo alla release.

Il videogioco di ruolo fantascientifico dello studio polacco tornerà disponibile per l’acquisto già dal prossimo 21 giugno. Tuttavia, stando a quanto dichiarato da un portavoce di Sony ai taccuini di Polygon, la compagnia giapponese invita i suoi utenti a giocarci solamente su una PS4 Pro oppure su una più recente PS5. Il colosso nipponico spiega che Cyberpunk 2077 potrebbe ancora soffrire di criticità gravi sul modello base di PS4, pertanto è consigliabile giocarci su un hardware più performante.

Condividi con gli amici Inviare