Kazuya Mishima in arrivo su Super Smash Bros. Ultimate

Sembra proprio che al team di Super Smash Bros. Ultimate di recente piacciano i personaggi un po’ darkettoni. Dopo Sephiroth è infatti giunto il turno di Kazuya Mishima di entrare a far parte dell’ampio roster. Il mezzodemone di Tekken è arrivato accompagnato dal tradizionale video cinematografico dove fa piazza pulita di chiunque gli capiti a tiro.











Così come i personaggi aggiunti in precedenza (fra cui, ricordiamo, figurano Pyra e Mythra di Xenoblade Chronicles 2 e Steve di Minecraft) sembra proprio che Kazuya abbia mantenuto alcune delle meccaniche del suo gioco d’origine. Possiamo infatti vederlo esibirsi nelle sue mosse più iconiche e anche in una di quelle combo da dieci colpi per cui è famosa la serie di Tekken. Altre informazioni su Kazuya Mishima, inclusa la data in cui arriverà su Super Smash Bros. Ultimate, saranno condivise da Masahiro Sakurai in una diretta che avrà luogo il 28 giugno.