Breath of the Wild 2: Nintendo non vuole ancora rivelare il titolo ufficiale

Nel corso dell’ultimo Nintendo Direct, la Casa di Kyoto ha rivelato con un nuovo trailer il seguito di The Legend of Zelda: Breath of the Wild. Ora, chiamarlo così ogni volta diventa ben presto una rottura di scatole, ma nel corso di un’intervista con IGN Bill Trinen e Nate Bihldorff di Nintendo hanno spiegato perché lo studio preferisca non rivelare ancora il titolo ufficiale: a quanto pare, quest’ultimo conterrebbe infatti informazioni su cose che potrebbero succedere nel corso del gioco. Nel frattempo, però, hanno specificato che potete tranquillamente chiamarlo Breath of the Wild 2; loro non si offenderanno.

Difficilmente il titolo ufficiale conterrà spoiler espliciti, ed è più probabile che piuttosto il riferimento sia a meccaniche o oggetti che giocheranno un ruolo importante all’interno del gioco. Chissà: magari avrà qualcosa a che fare con il fatto che nel corso del trailer di Breath of the Wild 2 abbiamo visto Link giocare con il tempo…