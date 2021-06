Knockout City: arriva l'evento a tempo Heatwave

Electronic Arts e Velan Studios hanno presentato l’imminente evento a tempo limitato di Knockout City denominato Heatwave.











Durante l’evento Heatwave, i dodgebrawlers affronteranno il caldo estivo raccogliendo Ice Pops nascosti in tutte le mappe di Knockout City. I giocatori avranno quindi la possibilità di sbloccare temi a tempo limitato, come un aliante a forma di camion dei gelati o una posa in cui il personaggio si rilassa su una sedia a sdraio sorseggiando un drink: il tutto se riescono a completare le partite, trovare gli Ice Pops e guadagnare biglietti Heatwave riscattabili nel negozio dell’evento. Il completamento di tutti i contratti Heatwave sblocca il leggendario ologramma definitivo, il Fire Hydrant.

L’evento avrà luogo su tutte le piattaforme dal 22 giugno al 5 luglio.