F1 2021: pubblicato un trailer dedicato alle feature del gioco

Codemasters ha confezionato un nuovo trailer dedicato alle feature di F1 2021, nuova e imminente incarnazione della serie videoludica ufficiale del FIA Formula One World Championship.











Il videogioco dedicato al campionato di Formula 1 2021 includerà la nuovissima modalità storia Braking Point, che consente ai giocatori di scalare la classifica della F2 per iniziare un percorso in F1 con uno tra cinque team del 2021 FIA Formula One World Championship. Sarà presente anche una modalità Carriera per due giocatori che offre un nuovo modo di godersi questa modalità, consentendo ai giocatori di collaborare con un singolo costruttore o di gareggiare testa a testa con squadre rivali in sessioni sincrone. Per le corse più informali, torna la funzione di schermo diviso per due giocatori, che permette di gareggiare dal divano in modo competitivo. Sulle console di nuova generazione, F1 2021 vanta un miglioramento visivo, danni migliorati alla carrozzeria e agli pneumatici e tempi di caricamento più rapidi.

F1 2021 sarà disponibile su PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S dal 16 luglio.