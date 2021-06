GTA Online: Rockstar stacca la spina alle versioni PS3 e Xbox 360

Mentre Rockstar Games si appresta a lanciare le versioni migliorate di Grand Theft Auto V e GTA Online su PS5 e Xbox Series X|S, lo studio ha annunciato che presto staccherà la spina ai server delle versioni PS3 e Xbox 360.

La compagnia fa sapere i server di queste due versioni chiuderanno definitivamente il prossimo 16 dicembre 2021, portando con sé anche le statistiche web consultabili tramite il Social Club di Rockstar Games. Inoltre, le carte prepagate Shark di GTA Online per PS3 e Xbox 360 non saranno più in commercio a partire dal 15 settembre 2021.

Rockstar precisa, infine, che le modifiche al comporta online di tali edizioni non avranno alcun impatto sulla storia single player di Grand Theft Auto V.

