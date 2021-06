Al via Steam Next Fest, centinaia di demo scaricabili gratuitamente

È partito nelle scorse ore il nuovo Steam Next Fest, l’ormai consueto appuntamento con i giochi per PC in uscita nei prossimi mesi ospitato da Valve sulla sua piattaforma digitale.

Anche quest’anno è possibile scaricare centinaia di demo (ce ne sono più di 500!) di titoli in arrivo durante la sei giorni che si concluderà il prossimo 22 giugno alle ore 19:00. Non è tutto, però, giacché nel corso dell’evento è possibile assistere anche alle trasmissioni in streaming degli sviluppatori che illustrano i loro rispettivi lavori, così da scoprire nuovi dettagli sui videogiochi da tenere d’occhio in attesa della release.

Per consultare l’elenco completo delle demo e degli streaming dello Steam Next Fest vi invitiamo a seguire questo collegamento.

