Oculus Quest: Facebook introduce le pubblicità in giochi e app

Facebook ha annunciato che a breve inizierà a inserire le pubblicità in alcuni giochi e app per Oculus Quest al fine di testare la fattibilità di tale operazione.

Stando a quanto rivelato dalla stessa compagnia sulle pagine di The Verge, nelle prossime settimane verranno aggiunte le pubblicità nel videogioco Blaston e in altre due applicazioni ancora ignote. Queste inserzioni pubblicitarie saranno basate sugli interessi degli utenti e sui dati raccolti dagli account Facebook collegati ai dispositivi Oculus Quest, permettendo agli sviluppatori di aumentare il flusso di introiti derivante dai loro prodotti.

Facebook vuole anche testare la risposta degli utenti prima di estendere questa feature potenzialmente a tutte le applicazioni e ai giochi per i suoi dispositivi per la realtà virtuale.

