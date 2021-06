GetsuFumaDen: Undying Moon si aggiorna con un nuovo personaggio

Non è passato poi molto dal lancio in Accesso Anticipato di GetsuFumaDen: Undying Moon e il titolo riceve già il suo primo, sostanziale aggiornamento. Star della patch 0.2.8 è ovviamente Getsu Renge, 21esima leader del clan Getsu e considerata la più grande ninja donna del clan. Rispetto a Getsu Fuma, Renge può contare su attacchi più rapidi e una maggiore agilità, a discapito però di minore potenza d’attacco e resistenza ai colpi. La ninja non sarà sbloccata fin da subito: nel corso della transizioni fra i livelli, potremo infatti incontrare il nemico Puppet Getsu Renge; una volta sconfitto, il nuovo personaggio apparirà nella residenza dei Getsu.

Non si tratta dell’unico aggiornamento apportato a GetsuFumaDen: Undying Moon. GuruGuru e Konami si sono infatti date da fare per implementare molti dei suggerimenti proposti dalla comunità nelle ultime settimane. Potete trovare la lista completa delle novità sulla pagina dedicata.