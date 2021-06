Salt and Sacrifice: rivelati dieci minuti di gameplay

Servirà ancora un bel po’ di pazienza prima di poter mettere mano a Salt and Sacrifice, dato che Ska Studios prevede di rilasciare il suo prossimo soulslike nel corso del 2022. Intanto, però, possiamo goderci ben dieci minuti di gameplay, condivisi nel corso dell’evento Play For All. Il video ci permette di dare un’occhiata ai vari cambiamenti rispetto al titolo precedente del team di sviluppo, principalmente in temini di interfaccia e inventario.











Oltre al classico combattimento, non mancheranno anche i segmenti platforming e un incentivo all’esplorazione: non si sa mai quali tesori potrebbero nascondersi in una angolo recondito della mappa. E avremo sicuramente bisogno di qualunque vantaggio riusciamo a trovare per superare tutti i temibili boss che Salt and Sacrifice ci metterà di fronte…