Senua's Saga: Hellblade II, pubblicato un nuovo diario di sviluppo

Tramite l’ultimo diario di sviluppo appena diffuso, Tameem Antoniades di Ninja Theory ha spiegato che Hellblade II non sarà un seguito diretto di Senua’s Sacrifice, tuttavia lo studio britannico sta comunque lavorando affinché questo secondo videogioco possa offrire un’esperienza indimenticabile per gli utenti. Il gioco sarà ambientato nel IX secolo, in Islanda, paese che gli sviluppatori hanno visitato spesso per raccogliere informazioni e cercare di riprodurre in maniera fedele gli straordinari paesaggi dell’isola nordica. Ninja Theory ha inoltre fatto sapere che sta collaborando con Epic Games affinché sia possibile implementare nel gioco dei personaggi quanto più possibile realistici. Ricordiamo a tal proposito che Hellblade II sfrutterà il nuovissimo Unreal Engine 5.

Antoniades ha poi dichiarato che il sistema di combattimento ha subito un processo di perfezionamento che garantirà scontri molto più intensi e brutali. Nessuna notizia, invece, circa una possibile finestra di lancio, ma l’impressione è che l’uscita di Senua’s Saga: Hellblade II sia ancora lontana.