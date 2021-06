S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl, ecco i requisiti della versione PC

Dopo aver pubblicato un trailer di gameplay in occasione dell’E3 2021, GSC Game World ha diffuso i requisiti hardware ufficiali per far girare la versione PC di S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl.

Servirà un computer ben carrozzato per giocare all’ultima fatica dello studio ucraino, perlomeno se si punta al massimo livello di dettaglio, ma vediamo in dettaglio i requisiti.

Requisiti minimi

Sistema operativo : Windows 10

: Windows 10 Processore : AMD Ryzen 5 1600X / Intel Core i5-7600K

: AMD Ryzen 5 1600X / Intel Core i5-7600K RAM : 8GB

: 8GB Scheda video : AMD Radeon RX 580 8GB / NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB

: AMD Radeon RX 580 8GB / NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB Spazio su disco : 150GB

: 150GB Note aggiuntive: SSD consigliato

Requisiti consigliati

Sistema operativo : Windows 10

: Windows 10 Processore : AMD Ryzen 7 3700X / Intel Core i7-9700K

: AMD Ryzen 7 3700X / Intel Core i7-9700K RAM : 16GB

: 16GB Scheda video : AMD Radeon RX 5700 XT 8GB / NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER 8GB / NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti 11GB

: AMD Radeon RX 5700 XT 8GB / NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER 8GB / NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti 11GB Spazio su disco : 150GB

: 150GB Note aggiuntive: SSD consigliato

Vi ricordiamo, infine, che S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl uscirà il prossimo 28 aprile 2022 su PC e Xbox Series X|S.