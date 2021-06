Sea of Thieves: A Pirate's Life, pubblicato un nuovo video di gameplay

Dopo l’annuncio nel corso della presentazione E3 di Xbox, l’espansione Sea of Thieves: A Pirate’s Life è tornata a farsi vedere con un breve video dedicato al gameplay. Ricordiamo che questo aggiornamento gratuito, nato dalla collaborazione fra Rare e Disney e in arrivo a partire dal 22 giugno, vede l’arrivo sul simulatore di vita da pirati del capitan Jack Sparrow… e ovviamente di una serie di disgrazie che lo hanno accompagnato. Per fortuna è riuscito a trovare una ciurma di pirati disposti ad affrontare l’impossibile per aiutarlo (siamo noi, in caso non si fosse capito).











Per quanto riguarda il valore di produzione di Sea of Thieves: A Pirate’s Life, sembra proprio che Rare si sia superata. A quanto pare, qualunque cosa stia succedendo in quel di Everwild non sembra aver influenzato negativamente le avventure nel Mare dei Ladri.