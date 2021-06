Massive Entertainment: il Managing Director lascia lo studio

Cambiamento nell’aria, dalle parti di Ubisoft: Massive Entertainment ha infatti annunciato che David Polfeldt, Managing Director dello studio dal 2009 ad oggi, lascerà il suo ruolo a partire dal primo luglio. Dopo questa data, Polfeldt si prenderà una pausa sabbatica di sei mesi, per poi “tornare a Ubisoft in un ruolo strategico.”

“Ora che può poggiare sulla solida base di The Division, Avatar, Snowdrop [Engine] e Ubisoft Connect, lo studio è in ottima forma, e sono incredibilmente grato per ciò che siamo riusciti a fare assieme. Prima di dedicarmi a una nuova avventura in quel di Ubisoft, sperimenterò qualcosa di nuovo ed emozionante: una lunga vacanza! Auguratemi buona fortuna, e arriverederci al 2022″, ha dichiarato David Polfeldt. Ricordiamo che oltre a The Division e Avatar: Frontiers of Pandora, Massive Entertainment ha anche in cantiere un open world ambientato nell’universo di Star Wars.