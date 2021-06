World of Warcraft: Shadowlands, Catene del Dominio arriverà a fine giugno

Sembra proprio che ci sia voluto un po’ più del previsto, ma l’aggiornamento Catene del Dominio per World of Warcraft: Shadowlands è finalmente in dirittura d’arrivo. La notizia è stata data da Blizzard con un post in cui annuncia che il nuovo contenuto arriverà nelle Terre Tetre a partire dal 30 giugno.











Dopo la sconfitta del traditore Sire Denathrius, è giunto il momento di affrontare il Carceriere, e con lui Sylvanas e i suoi servitori, che potremo sfidare nel corso della nuova incursione Sanctum del Dominio. Non ci sarà solo questo, però, ad attenderci su World of Warcraft: Shadowlands, ma anche una nuova area della Fauce e la spedizione Tazavesh, il Bazar Celato.