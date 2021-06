Metro Exodus: Enhanced Edition risplende su console next-gen

Dopo aver fatto capolino su PC poco più di un mese fa, la Enhanced Edition di Metro Exodus arriva anche sulle console next-gen. Si tratta di un corposo aggiornamento che può essere scaricato gratuitamente da tutti i possessori del gioco in versione PS4 o Xbox One, rispettivamente su PS5 e Xbox Series X|S. Per l’occasione siamo tornati a fare un giro nella Russia devastata dall’olocausto nucleare, questa volta sulla console ammiraglia di Sony, per vedere come si comporta lo sparatutto targato 4A Games dopo aver applicato l’update che porta con sé gran parte delle migliorie di cui ha già parlato esaustivamente il nostro ineccepibile Paolone nella sua recensione. Perché gran parte? Perché lo studio ucraino ha lasciato un paio di feature esclusive della versione per PC: si tratta dei riflessi avanzati in ray tracing e del supporto al DLSS 2.0, quest’ultimo inapplicabile su console trattandosi di una funzionalità legata alle ultime GPU Nvidia (entrambe le console next-gen montano chip AMD). Tutto il resto, però, è virtualmente identico alla controparte per personal computer. Non manca nemmeno il pezzo forte della Enhanced Edition, ossia la tecnica Dynamic Diffuse Global Illumination, che rende l’illuminazione globale incredibilmente più realistica. Ciò significa che ogni singola fonte di luce può contare sul ray tracing in tempo reale, inoltre i riflessi “rimbalzano” naturalmente sulle superfici riflettenti, le quali a loro volta diventano fonti di luce secondarie. Il risultato finale lascia letteralmente a bocca aperta: basta accendere la torcia in un tunnel per vedere la luce formare ombre in maniera credibile, mentre le superfici traslucide emanano altra luce smorzata naturalmente. A tutto questo bisogna aggiungere anche l’aumento di risoluzione fino a 4K e gli imprescindibili 60 fotogrammi al secondo, oltre alla presenza di uno slider per il Field of View, quest’ultimo assente nelle versioni che debuttarono sulle console della passata generazione. In più, su PS5 sono supportati i feedback aptici del controller DualSense, che restituisce un ottimo feeling soprattutto durante le sparatorie, in particolare quando si usa il fucile ad aria compressa e si nota la resistenza del grilletto diminuire sempre più al calare della pressione accumulata nell’arma.

Insomma, Metro Exodus: Enhanced Edition sulle console next-gen fa davvero la sua sporca figura. Chapeau ai ragazzi di 4A Games che hanno confezionato una versione tecnicamente impeccabile di uno sparatutto già di per sé fantastico.