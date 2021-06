Castlevania Advance Collection potrebbe arrivare su PC e console

Tornano alla ribalta i migliori amici di chi vuole scoprire i giochi in anticipo, e cioè gli enti di classificazione, in questo caso quello australiano. Sul suo sito è infatti apparsa la Castlevania Advance Collection, che a giudicare dal nome dovrebbe raccogliere i tre capitoli usciti per GBA, e cioè Circle of the Moon, Harmony of Dissonance e Aria of Sorrow. Poche le informazioni presenti su questa pagina, che però segnala come la Castlevania Advance Collection sia “multipiattaforma”, e dunque presumibilmente in arrivo su PC e console. Non troppo tempo fa, Konami ha pubblicato la Castlevania Anniversary Collection su PC, PS4, Xbox One e Switch; non è improbabile dunque che le piattaforme scelte siano le stesse anche in questo caso.

