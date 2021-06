Bayonetta 3 è ancora in sviluppo e i lavori procedono bene

Bayonetta 3 è stato senz’altro uno dei grandi assenti dell’ultimo E3 2021: il videogioco di Platinum Games e Nintendo non si è fatto vivo per il terzo anno consecutivo, dopo essere stato annunciato nel lontano 2017 con un brevissimo teaser trailer.

In una intervista concessa ai microfoni di GameSpot, Bill Trinen e Nate Bihldorff di Nintendo of America hanno tenuto a rassicurare i fan della saga, affermando non solo che Bayonetta 3 è ancora in sviluppo, ma anche che i lavori stanno procedendo abbastanza bene. Gli esponenti della Grande N spiegano che il gioco tornerà a farsi vivo solamente quando sia Nintendo che Platinum saranno pronti a mostrare il videogioco per Switch, pertanto il duo invita gli interessati a restare in attesa di novità.

Dunque bisognerà continuare ad armarsi di pazienza e aspettare che le due compagnie presentino qualcosa di concreto.

