Rainbow Six Extraction: vediamo l'operatrice Ela in azione

Ubisoft ha confezionato un breve trailer di Rainbow Six Extraction dedicato interamente a Ela, uno dei diciotto personaggi che saranno giocabili sin dal lancio dello sparatutto tattico cooperativo.











L’agente è specializzata nella mobilità ed è equipaggiata con delle speciali mine GRZMOT che si innescano in prossimità di nemici. Quando esplode, la mina stordisce chiunque si trovi nel raggio di azione, tranne Ela, che invece è resistente allo stordimento e può così eliminare rapidamente le minacce intontite.

Rainbow Six Extraction sarà disponibile dal 16 settembre su PC, PS4, PS5, Xbox One, Series X|S e Stadia.