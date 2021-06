Abandoned: il trailer di gameplay è stato rinviato al 25 giugno

Blue Box Game Studios, lo studio dietro il survival horror per PS5 Abandoned, ha annunciato che per il trailer di gameplay ci sarà da aspettare qualche giorno in più, fino cioè al 25 giugno. A quanto pare, la promozione del gioco potrà contare anche su un’app per smartphone, a proposito della quale però non sono ancora stati diffusi dettagli precisi.

Nelle ultime settimane, Abandoned ha visto rispuntare una teoria che già lo avevo coinvolto al momento della sua presentazione, e cioè quella che vedrebbe Hideo Kojima come la vera mente dietro al progetto. Non si tratterebbe della prima volta che il designer giapponese adotta metodi non convenzionali per promuovere i suoi titoli, quindi la teoria non è basata sul nulla. Allo stesso tempo, però, meglio non dare per scontata la loro veridicità: le delusioni cocenti sono sempre dietro l’angolo.