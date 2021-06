Bloodborne Remastered sarebbe in lavorazione, in arrivo anche su PC

Le voci si rincorrono nell’industria videoludica, e oggi tocca a Bloodborne esserne il soggetto. Per il titolo di From Software sarebbe infatti in lavorazione una remaster, in arrivo su PS5 entro fine dell’anno e nei mesi successivi anche su PC. Al lavoro su questo progetto non sarebbero né From Software né Bluepoint Games (autori del remake di Demon’s Souls), anche se il progetto viene comunque definito “ambizioso”.

A diffondere questi rumor su Bloodborne Remastered è stato SoulsHunt, che di recente aveva rivelato alcune informazioni su Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin poi rivelatesi corrette. In ogni caso, per quanto non possiamo fare a meno di sperare di vedere Bloodborne anche su PC, sempre meglio prendere con un grano di sale queste informazioni.