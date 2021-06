Tekken X Street Fighter è stato cancellato, è ufficiale

Dopo essere stato annunciato oltre dieci anni fa per poi scomparire immediatamente dai radar, solamente ora ci arriva la conferma della cancellazione di Tekken X Street Fighter, il picchiaduro che avrebbe dovuto fungere da crossover tra gli universi di Bandai Namco e Capcom come parte di una partnership che ci ha comunque permesso di mettere le mani sul suo omologo prodotto dalla compagnia di Osaka. Street Fighter X Tekken, infatti, vide la luce nel 2012, laddove la controparte prodotta da Bandai Namco non verrà mai completata.

A darci la triste notizia ci ha pensato direttamente Katsuhiro Harada, il producer del gioco, il quale ha spiegato che il progetto venne accantonato quando la percentuale di completamento si aggirava intorno al 30%. Harada precisa che il team di sviluppo aveva già portato a termine lo sviluppo di alcuni personaggi, tra cui Akuma (che poi venne inserito in Tekken 7) e Dhalsim.

Purtroppo non sono stati forniti i dettagli sulle cause che hanno portato alla cancellazione di Tekken X Street Fighter. Sappiamo solo che il progetto non verrà mai completato.

AGGIORNAMENTO: Katsuhiro Harada ha chiarito come si sia trattato di un caso di errata traduzione.