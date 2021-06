Sonic The Hedgehog è appena arrivato su Minecraft

SEGA e Mojang hanno annunciato una collaborazione che ha portato all’arrivo di Sonic The Hedgehog su Minecraft, il popolare videogioco sandbox prodotto da Microsoft.

I giocatori possono così soddisfare la propria voglia di velocità nelle celebri ambientazioni dei titoli dedicati al porcospino blu, come Green Hills Zone e Chemical Plant Zone, raccogliendo anelli, superando ostacoli, sconfiggendo boss e sfrecciando senza sosta fino a ottenere il punteggio migliore.

Il pacchetto di DLC è disponibile per l’acquisto già da oggi tramite il Marketplace di Minecraft.

