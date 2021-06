MSI presenta le nuove schede madri MAG X570S

MSI ha presentato due nuove schede madri della serie MAG X570S, in arrivo prossimamente sul mercato italiano. La famiglia MAG delle X570S comprende due modelli:

MAG X570S TOMAHAWK MAX WIFI

MAG X570S TORPEDO MAX

Entrambe hanno un design attento alla dissipazione del calore: realizzate in alluminio con dissipatore esteso, slot M.2 con tecnologia Shield Frozr e un design fanless per ridurre rumorosità e polvere. Il modello TORPEDO arriva con una nuova colorazione, Pacific Blue, dando al RIG un look fresco, mentre il modello TOMAHAWK ripercorre uno dei design più amati dagli utenti MSI.

In termini di specifiche, entrambi i modelli sono dotati di un sistema di potenza 12 Duet Rail con IC PWM digitale per sfruttare al meglio la potenza dei processori AMD Ryzen. Con due slot PCIe 4.0 x16, le schede supportano la tecnologia CrossFire multi-GPU. Per quanto riguarda la connettività, l’aggiornamento prevede l’aggiunta della connettività 2.5G LAN, mentre il modello TOMAHAWK WIFI ha anche la soluzione Wi-Fi 6E. Completa il tutto la tecnologia Audio Boost 5 per un suono dalla qualità cristallina.

La nuova serie X570S di MSI sarà disponibile a breve sul mercato italiano. Prezzi e date di disponibilità verranno comunicati in seguito dalla compagnia taiwanese.