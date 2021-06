Overwatch: la beta cross-play è disponibile su PC e console

Come promesso un paio di settimane fa, Blizzard Entertainment ha finalmente reso disponibile la funzionalità cross-play su Overwatch, permettendo agli utenti di giocare con altre persone a prescindere dalle piattaforme di preferenza.











La feature è ancora in beta e richiede agli utenti console di creare un account gratuito Battle.net, tramite il quale verrà gestito il matchmaking tra le varie piattaforme. La Casa di Irvine ha comunque precisato che per adesso il cross-play sarà abilitato per tutte le modalità di gioco, eccezion fatta per l’ambito competitivo, dove gli utenti PC che giocano con mouse e tastiera avrebbero un vantaggio non indifferente sui giocatori console obbligati a usare il pad.

Blizzard ha inoltre predisposto un’apposita pagina che racchiude le F.A.Q. sul cross-play di Overwatch, comprese le istruzioni per abilitare tale funzione.