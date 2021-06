Myst arriverà su PC entro il mese di ottobre

No, non siete finiti per sbaglio in un varco temporale che vi ha riportato al 1994, ma Myst sta in ogni caso per tornare su PC e Mac, entro il terzo quarto del 2021. La versione di cui stiamo parlando è ovviamente quella rilasciata di recente da Cyan Worlds su Oculus (qui la nostra recensione), che ha ricreato il titolo originale adattandolo alla realtà virtuale. Su PC il titolo arriverà su Steam e potrà essere giocato sia tramite VR che su schermi tradizionali, mentre su Mac sarà presente solo il supporto a questi ultimi.

