Forspoken torna a farsi vedere in un video pubblicato da AMD

Per presentare la sua tecnologia FidelityFX Super Resolution (FSR), AMD sta coinvolgendo vari studi di sviluppo; fra questi ha fatto la sua comparsata anche Luminous Productions, il team attualmente al lavoro sull’ambizioso titolo open world Forspoken. Il video, nel corso del quale il capo dello studio Takeshi Aramaki ci parla della tecnologia e dei benefici che apporta a risoluzione e framerate, presenta anche qualche nuovo spezzone di gameplay del gioco.











Conosciuto precedentemente come Project Athia, Forspoken ci pone dei panni di una ragazza che si trova improvvisamente in un mondo fantastico, all’interno del quale imparerà a gestire i suoi nuovi poteri per sopravvivere. Pubblicato da Square Enix, il titolo uscirà nel corso del 2022 su PC e PS5.