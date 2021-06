Team Fortress 2 si aggiorna, in arrivo nuovi cosmetici

A dispetto degli anni sulle sue spalle, Team Fortress 2 è uno di quei giochi che sembrano non invecchiare mai. Di sicuro non lo fanno nel cuore delle migliaia di giocatori che ogni giorno si sfidano nello sparatutto di Valve, anche se proprio quest’ultima ha preferito dedicare le sue attenzioni ad altri progetti. Ogni tanto, però, qualche inattesa novità salta fuori: è il caso ad esempio dell’ultimo aggiornamento, uscito quasi a sorpresa e che si è dedicato a risolvere una serie di problemi minori del gioco e, già che c’era, ad aggiungere 18 nuovi oggetti cosmetici e 6 effetti Unusual creati dalla comunità. Potete trovare tutte le informazioni in merito sul sito ufficiale di Team Fortress 2.

