PES 2022: pubblicata una demo su PlayStation e Xbox

A sorpresa, Konami ha pubblicato una demo per console di PES 2022 che sarà disponibile solamente per due settimane.

La versione dimostrativa può essere scaricata tramite il PlayStation Store oppure il negozio digitale di Microsoft, dove vi rimarrà da oggi fino al prossimo 8 luglio. La compagnia giapponese precisa che tutti gli elementi del gameplay (come i controlli e il bilanciamento) sono ancora in fase di sviluppo, dunque potrebbero essere soggetti a modifiche in futuro. Secondo quanto dichiarato da Konami, lo scopo di questa demo è quello di verificare la stabilità e la qualità della connessione ai server, nonché l’efficienza del sistema di matchmaking.

Il dimostrativo permette di giocare solamente partite 1vs1 con Manchester United, Bayern Monaco, Barcellona e Juventus. La demo di PES 2022 è giocabile non soltanto su PS5 e Xbox Series X|S, ma anche su PS4 e Xbox One; inoltre è supportato il multiplayer cross-gen tra utenti della stessa famiglia di console.

Segnaliamo, infine, che la presentazione ufficiale di PES 2022 è prevista per il prossimo 21 luglio.

