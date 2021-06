Halo: The Master Chief Collection si aggiorna con i mod tools

In contemporanea con il lancio della Stagione 7, 343 Industries ha anche rilasciato i mod tools per Halo: The Master Chief Collection. Come spiegato nel post su Steam, per accedervi non sarà necessario possedere il gioco; potrete semplicemente scaricarli dal link fornito. Questi strumenti includono programmi già noti a chi si è occupato di modding sulla serie Halo in passato, più qualche novità sviluppata da 343 al fine di rendere più semplice e accessibile l’implementazione delle nostre idee.

Sebbene 343 Industries abbia sottolineato come cercherà di risolvere eventuali problemi pressanti legati a questi strumenti, lo studio ha anche chiarito di non aspettarsi che ricevano un livello di supporto paragonabile a quello di Halo: The Master Chief Collection. Questo significa che sebbene siano strumenti affidabili, dato che sono gli stessi utilizzati dagli sviluppatori per creare il gioco, non è detto che funzionino allo stesso modo su tutti i sistemi. Non dubitiamo, in ogni caso, che saranno parecchio utili a chi vuole sperimentare con mano propria il processo di creazione di un videogioco.