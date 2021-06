Spunta Ghost of Ikishima: espansione di Ghost of Tsushima in vista?

Nelle ultime ore è spuntata un’indiscrezione relativa a una possibile espansione standalone di Ghost of Tsushima intitolata Ghost of Ikishima. Il rumor è partito su Twitter dal giornalista Nick Baker, il quale ha fatto sapere che stando alle sue fonti il contenuto aggiuntivo dovrebbe vedere la luce già nel corso del 2021.

Stando ai primi dettagli, l’espansione dovrebbe fungere da sequel rispetto alle vicende del gioco originale, mentre dovrebbe essere ambientato in un’area completamente inedita. Contenutisticamente parlando, Ghost of Ikishima dovrebbe essere simile a Marvel’s Spider-Man: Miles Morales, dunque dovrebbe offrire un’avventura ben più compatta rispetto al suo diretto predecessore.

Per quanto riguarda l’annuncio ufficiale, invece, questo potrebbe avvenire già nelle prossime settimane, durante un evento virtuale che Sony potrebbe avere in programma nel corso della prima metà di luglio.

Naturalmente vi invitiamo a prendere queste informazioni con le dovute accortezze, trattandosi come sempre di rumor non confermati.

