Square Enix presenta Echoes of Mana per dispositivi mobili

In occasione del trentesimo anniversario della serie Mana, Square Enix ha annunciato Echoes of Mana, un nuovo episodio della saga in arrivo prossimamente sui dispositivi mobili.











Il publisher giapponese ha fatto sapere che il gioco sarà un action RPG free-to-play per dispositivi Android e iOS. Echoes of Mana è in sviluppo presso gli studi di WFS, gli autori di Another Eden. Non si conoscono altri dettagli, tuttavia vi segnaliamo che Square Enix ha approfittato dell’occasione per annunciare anche The Teardrop Crystal, l’anime ufficiale di Legend of Mana.