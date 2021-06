The Riftbreaker includerà il gioco cooperativo, ma non al lancio

Uno dei giochi più intriganti in arrivo sulla scena indie nei prossimi mesi è sicuramente The Riftbreaker, che unisce un gameplay spiccatamente action a profondi elementi di base building e tower defense. Il gioco di EXOR Studios è stato di recente il soggetto di un’intervista pubblicata da Gamingbolt, nel corso della quale il designer Paweł Lekki ha parlato di alcune delle caratteristiche del suo titolo. Quando è giunto il momento di parlare del supporto post-lancio, Lekki ha specificato che uno degli obiettivi più importanti per il team è l’aggiunta del gioco cooperativo online; un passo in avanti dunque rispetto al loro X-Morph: Defense, che prevede solo il coop locale.

Implementarlo, però, non è certo faccenda da poco: il designer infatti prevede che ci vorranno “fra i 6 e i 12 mesi”. Nel frattempo, lo studio continuerà ad aggiungere nuovo contenuto a The Riftbreaker, come ad esempio nuovi biomi, nuovi mostri e funzionalità come una personalizzazione più avanzata del mech.