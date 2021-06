Legends of Runeterra: ecco il trailer di presentazione di Pyke

Riot Games ha pubblicato il trailer di presentazione del prossimo campione in arrivo su Legends of Runeterra, cioè Pyke. Il cacciatore delle profondità è il secondo protagonista dell’espansione L’ascesa dell’Abisso, in arrivo il 30 giugno, e farà uso della parola chiave Agguato, che gli permette di trasformarsi in un incantesimo rapido.











Per salire di livello, Pyke o l’incantesimo a lui associato dovranno infliggere un totale di 15 danni. Una volta salito di livello, l’incantesimo infliggerà danni non solo al bersaglio, ma anche al nemico vicino più debole.