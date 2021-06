Come da tradizione, il buon Masahiro Sakurai ha dedicato ben 40 minuti del suo tempo per parlarci dell’ultimo arrivato nel roster di Super Smash Bros. Ultimate, e cioè Kazuya Mishima. Annunciato nel corso dell’ultimo Direct, il demoniaco lottatore della serieTekken arriverà sul picchiaduro di Nintendo con il DLC Set sfidante 10, che include il nuovo scenario Mishima Dojo e 39 brani musicali tratti dalla sua serie di provenienza. Dal 30 giugno saranno disponibili anche nuovi elementi aggiuntivi per Guerrieri Mii a pagamento, ispirati a Shantae, Lloyd Irving, Dante e al Dragonborn di Skyrim.











Nella transizione dalle arene tridimensionali di Tekken a quelle bidimensionali di Super Smash Bros. Ultimate, Kazuya ha richiesto vari adattamenti. Non preoccupatevi, però: tutte le sue mosse più famose continueranno ad essere presenti anche nel picchiaduro di Nintendo.