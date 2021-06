Join the Indie 2021: ecco l'intervento di Warren Spector

La terza edizione del Join the Indie, organizzata da Video Games Party con la collaborazione di Intel e Acer, ha visto numerosi interventi interessanti. Fra questi ci preme evidenzarie il particolare l’apparizione di Warren Spector, vera e propria leggenda della storia dei videogiochi: figura infatti fra i creatori di giochi del calibro di Wing Commander, System Shock e Deus Ex. Nel suo intervento, ha riflettuto sulle origini della sua carriera per poi passare ad analizzare l’evoluzione dell’industria videoludica negli ultimi trent’anni, nel bene e nel male. Ricordiamo che Warren Spector è attualmente a capo di OtherSide Entertainment, team impegnato nello sviluppo di System Shock 3.