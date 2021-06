WitcherCon: CD Projekt e Netflix svelano il programma completo

CD Projekt RED e Netflix hanno presentato il programma ufficiale della WitcherCon, la manifestazione virtuale dedicata al franchise cross-mediale di The Witcher che si terrà il 9 e il 10 luglio prossimi.

La compagnia polacca ospiterà numerosi panel. In Ricordi di viaggio – Storie segrete dei giochi di The Witcher, gli sviluppatori e alcune figure chiave della creazione della serie di videogiochi di The Witcher discutono di come dare vita alle storie nei mondi digitali, ricordando anche i momenti preferiti, e le reliquie dimenticate. In Monster Slayer: vivi la vita di un Witcher, il team di Spokko aiuterà i giocatori a prepararsi a diventare un witcher mostrando loro di cosa tratta il loro nuovo gioco di ruolo AR basato sulla geolocalizzazione. E The Witcher: Oltre i videogiochi conterrà informazioni sul processo creativo alla base degli oggetti dell’universo ampliato di Witcher, inclusi i fumetti e il prossimo gioco da tavolo: The Witcher: Il Vecchio Mondo.

Tutto questo sarà accompagnato da altri contenuti, oltre a molteplici esibizioni musicali del compositore Marcin Przybyłowicz e della band folk metal Percival, che hanno entrambi lavorato alla premiata colonna sonora originale per The Witcher 3: Wild Hunt.

La WitcherCon verrà trasmessa in streaming sia su Twitch che su YouTube dalle 19:00 del 9 luglio e dalle 3:00 del 10 luglio.

