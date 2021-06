Un nuovo gioco di id Software è stato classificato in Australia

Quando manca poco più di un mese e mezzo al prossimo QuakeCon, un nuovo videogioco di id Software è stato appena classificato dall’apposito ente australiano che si occupa di valutare i titoli in uscita.

Il misterioso videogioco è per ora noto solamente con il nome in codice Project 2021B, il che lascerebbe intendere che l’opera possa vedere la luce del sole già quest’anno. Stando ad alcune indiscrezioni circolate nei giorni scorsi, inoltre, pare che id Software si stia preparando ad annunciare qualcosa a tema Quake, magari un remake del primo capitolo delal saga.

È quindi molto probabile che lo studio americano sia in procinto di svelare un nuovo progetto, magari proprio durante l’imminente QuakeCon che si terrà dal 19 al 21 agosto. Infine, dato che ormai id Software fa parte degli Xbox Game Studios, è possibile che questo gioco misterioso arrivi solamente su PC e Xbox, ma naturalmente per averne la conferma bisognerà attendere l’annuncio ufficiale.

