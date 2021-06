Knockout City: la Stagione 2 partirà a fine luglio, ecco i primi dettagli

Velan Studios ha anticipato alcuni dei dettagli della Stagione 2 di Knockout City che partirà il prossimo 27 luglio su tutte le piattaforme.

Il videogioco multiplayer ispirato al dodgeball si arricchirà di una nuova mappa, una palla speciale addizionale, tre eventi inediti, nuovi contratti stagionali, cinque playlist aggiuntive e l’introduzione di un ulteriore bonus di accesso giornaliero: una ricompensa casuale che i giocatori riceveranno per ogni giorno che giocano. Ulteriori informazioni sulla Stagione 2 di Knockout City verranno rivelate nel prossimo futuro.

Lo studio di sviluppo fa inoltre sapere che la season durerà nove settimane, e che le Stagioni 3 e 4 partiranno rispettivamente in autunno e in inverno.

