Forza Horizon 4 non riceverà più contenuti aggiuntivi inediti

In vista della prossima pubblicazione di Forza Horizon 5, Playground Games ha fatto sapere che interromperà la produzione e pubblicazione di nuovi contenuti per Forza Horizon 4.

Nel corso del consueto appuntamento con il vlog Forza Monthly, gli sviluppatori hanno annunciato che quello in uscita oggi sarà l’ultimo aggiornamento con contenuti aggiuntivi inediti, dopodiché i successivi update inizieranno a riproporre auto ed eventi del passato. Playground Games ha giustificato questa decisione con la volontà di concentrare tutte le risorse del team nello sviluppo del prossimo Forza Horizon 5, in uscita su PC, Xbox One e Xbox Series X|S il 9 novembre.

