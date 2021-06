AI: The Somnium Files, un teaser sembra indicare un sequel in arrivo

Tutt’altro che nuova a misteriosi enigmi, Spike Chunsoft ha pubblicato un teaser sul suo sito web, con tutto probabiità in previsione di un prossimo annuncio. Le varie telecamere, parte della cosiddetta “Nine Eyes TV“, racchiudono ciascuna uno schema da risolvere; una volta fatto questo, presumibilmente la verità ci verrà svelata. Alcuni utenti hanno però deciso di tirarsi su le maniche e di spulciare il codice del sito web, scoprendo la dicitura “AI-Nirvana“: con tutta probabilità, il riferimento sarebbe dunque a un seguito di AI: The Somnium Files, avventura rilasciata da Spike Chunsoft nel 2019 su PC, PS4 e Switch. La risposta a questo dilemma dovrà però attendere ulteriori risvolti (possibilmente ufficiali).

