Destroy All Humans! arriva su Nintendo Switch

A distanza di quasi un anno dal suo lancio su PC, PS4 e Xbox One, la remaster di Destroy All Humans! arriva finalmente anche su Nintendo Switch. Le avventure di Crypto-137 potranno fare pieno uso della portabilità della console ibrida, così che la conquista del pianeta Terra non conosca mai tregua. Disponibile al prezzo di 39,99€, questa edizione include tutte le skin rilasciate nel frattempo, incluso il DLC Skin Pack. In aggiunta, i collezionisti più appassionati saranno contenti di sapere che le due edizioni speciali Crypto-137 e DNA Collector sono disponibili anche per Switch.

