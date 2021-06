Konami ha stretto una partnership con Bloober Team

Konami ha annunciato di aver stretto un accordo di collaborazione con Bloober Team, lo sviluppatore polacco esperto di videogiochi horror noto principalmente per The Medium, Observer e Layers of Fear.

Né la compagnia giapponese, né lo studio europeo hanno voluto diffondere ulteriori dettagli sulla natura di questa partnership, limitandosi a precisare che l’alleanza porterà alla produzione di nuovi contenuti.

Possiamo però ipotizzare che, dato il background di Bloober Team, Konami abbia scelto proprio la software house di Cracovia per la realizzazione di un nuovo titolo horror. Chissà, magari un nuovo Silent Hill? Non ci resta che attendere altre notizie ufficiali.

