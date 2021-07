Final Fantasy V e VI saranno rimossi dal negozio di Steam

Sembra proprio che Square Enix si prepari a fare pulizia. Andando a controllare le pagine del negozio di Steam di Final Fantasy V e VII, troviamo infatti un avviso che segnala come dopo il 27 luglio 2021 i giochi non potranno più essere acquistati, e l’invito a comprare invece la versione che sarà parte della Pixel Remaster. I due giochi continueranno a rimanere disponibili nella librerie di chi già li possiede, e potranno essere distinti grazie alla dicitura Old ver.

Pubblicate nel 2015, queste due versioni dei classici di Square Enix sono in realtà porting della versione per smartphone, a sua volta adattamento di quella per GBA, e sono state spesso criticate per la loro veste grafica. Dal punto di vista dei contenuti, però, sono un passo avanti rispetto agli originali, e la preoccupazione è che i Final Fantasy V e VI presenti nella Pixel Remaster non includano questo contenuto aggiuntivo.