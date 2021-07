La carneficina continua, e ora è ancora più bella da vedere! Su DOOM Eternal è infatti arrivato l’aggiornamento gratuito per le console next-gen, che include supporto al ray tracing, risoluzione 4K e 60 fps, o in alternativa una modalità a 120 fps per chi preferisce la fluidità assoluta. Ovviamente, chi possiede una Xbox Series S dovrà scendere a qualche compromesso: su questa console non è disponibile il ray tracing nè la risoluzione 4K, ma potremo comunque goderci il gioco a 1440p/60 fps o 1080p/120 fps.











Oltre alle nuove modalità grafiche e al ray tracing, disponibile anche sui PC sufficientemente potenti, l’aggiornamento 6 porta con sé anche la nuova mappa Corrosione per la modalità Battlemode e il livello Master Taras Nabad: la vecchia capitale del regno Argent D’Nur e i demoni che l’hanno invasa sono lì ad attenderci per mettere alla prova le nostre abilità. La patch include inoltre vari bilanciamenti al gioco e al suo comparto multiplayer; potete trovare la lista completa al seguente link. Di seguito potete trovare due trailer che mettono in mostra DOOM Eternal su PS5 e Xbox Series X.