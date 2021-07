The Last Oricru: ecco il trailer di presentazione dell'action RPG

Annunciato ufficialmente nel corso della presentazione dell’etichetta Prime Matter, il gioco di ruolo action The Last Oricru riceve ora un trailer di presentazione con tutti i crismi. Sviluppato dal team ceco GoldKnights, questo titolo ci porta sul pianeta di Wardenia, dove possiamo trovare una interessante commistione di medioevo e fantascienza. Ovviamente, questo mondo non è tranquillo e pacifico: al nostro risveglio dal criosonno, una guerra per la supremazia sarà in corso e le nostre decisioni faranno la differenza.











Tenendo presente che quanto possiamo vedere è ancora in fase alpha, il gioco per ora sembra promettere bene. The Last Oricru non ha ancora una data di lancio, anche se la pagina Steam del gioco riporta un sibillino “Coming soon”. Oltre che su PC, il titolo uscirà anche su PS5 e Xbox Series X|S.