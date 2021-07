Candyman: ecco il trailer ufficiale italiano dell'horror di Jordan Peele

Per la vostra e la nostra gioia, ci risparmieremo battute sulla calura estivia e i brividi da film horror per andare direttamente al dunque: Eagle Pictures ha pubblicato il trailer ufficiale italiano di Candyman, sequel spirituale dell’omonimo horror del 1992. Alla produzione troviamo Jordan Peele, già regista di Scappa: Get Out e Noi. Il film sarà disponibile a partire dal 26 agosto nei cinema.











Ma chi è Candyman? La leggenda narra che chiunque ripeta cinque volte il suo nome davanti al suo specchio venga brutalmente ucciso, e da buon protagonista di film horror Anthony pensa bene di mettere alla prova la veridicità di questa diceria. Lo spirito vendicativo è però fin troppo vero, ed è alla ricerca di un sostituto.