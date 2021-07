Diablo IV: nuovi dettagli sul processo di creazione artistica

Nel corso del consueto aggiornamento trimestrale circa lo sviluppo di Diablo IV, il team si è soffermato principalmente sul processo di creazione artistica, rivelando nuovi dettagli sugli eroi e i mostri presenti nel gioco.

Il direttore di gioco Luis Barriga, il direttore artistico John Mueller, il direttore artistico associato dei personaggi Nick Chilano e il capo grafico dei personaggi Arnaud Kotelnikoff hanno presentato alcune immagini inedite, spiegando l’approccio che il team ha adottato per realizzare l’aspetto estetico delle classi e degli orribili mostri che popolano Sanctuarium.

Diablo IV permetterà ai giocatori di personalizzare i propri personaggi come mai prima d’ora nella serie, dando loro la possibilità di creare un personaggio unico, ma comunque fedele all’immaginario della classe. Il tema principale di Diablo IV è il ritorno dell’oscurità, per questo il team di sviluppo si sta assicurando che i mostri siano raccapriccianti e terrificanti, senza perdere il marchio stilistico per cui i giochi Blizzard sono conosciuti in tutto il mondo.

Gli sviluppatori hanno inoltre spiegato come le tecnologie moderne come il PBR (physically based rendering) e l’utilizzo del motore per i filmati di gioco contribuiscono a creare un nuovo livello di fedeltà grafica e di narrazione della storia per Diablo. Tra le immagini mostrate (e che trovate in questo articolo) spiccano alcuni dei nuovi nemici che i giocatori potranno incontrate in Diablo IV, tra cui il Vescovo del Sangue, il Signore degli Scheletri, la Succube e altre orrende creature.

Per finire, Blizzard ha diffuso alcuni video per mostrare i modelli poligonali e le animazioni dei personaggi, tra cui quelli dedicati alla classe del Barbaro e ai nemici citati nel corpo dell’articolo.