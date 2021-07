MSI presenta la promozione estiva Beat the Heat

MSI ha dato il via a una nuova promozione estiva denominata Beat the Heat, tramite la quale è possibile approfittare di un massimo di € 140 di cashback.

Dal 1° luglio 2021 al 31 agosto 2021, dopo aver effettuato un acquisto idoneo alla promozione presso i rivenditori autorizzati sarà possibile completare una procedura di rimborso tramite l’apposita landing page. Per le promozioni Combo il cashback sale fino ad un massimo di € 140. I prodotti aderenti all’iniziativa sono schede madri, dissipatori a liquido, CPU, alimentatori e chassis. Il periodo per il redeem va dal 15 luglio al 28 settembre 2021.

