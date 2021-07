Dead Space: il canale YouTube ufficiale dà segni di vita

Tornano insistentemente alla carica le speculazioni circa il possibile ritorno di Dead Space, ma questa volta ad alimentare le indiscrezioni è un piccolo aggiornamento del canale YouTube ufficiale della serie.

Inattivo da ben otto anni, sin dal lancio del DLC Awakened di Dead Space 3, il canale ha recentemente cambiato l’immagine profilo eliminando il logo del terzo capitolo della saga per sostituirlo con un’immagine generica riconducibile al franchise. Che si tratti del preludio di un annuncio?

Da notare che nei giorni scorsi abbiamo riportato un rumor secondo il quale EA Motive sarebbe al lavoro su un reboot di Dead Space, il quale dovrebbe essere presentato in via ufficiale il prossimo 22 luglio, durante l’evento EA Play Live organizzato da Electronic Arts.

